Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп назвав Венса ймовірним наступником на посаді президента США

 

Президент США Дональд Трамп не виключив, що його наступником на посаді президента може стати чинний віцепрезидент Джей Ді Венс.

"Зараз, очевидно, ще зарано про це говорити, але безперечно, він (Джей Ді Венс - ІФ-У) виконує чудову роботу і, ймовірно, на цьому етапі був би фаворитом", - сказав Трамп на пресконференції в Білому домі.

Президент також підтвердив, що Венс може об'єднатися з держсекретарем Марко Рубіо "у тій чи іншій формі".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6845
  0,1056
 0,25
EUR
 1
 48,0914
  0,2556
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2503  0,09 0,21 41,8159  0,09 0,21
EUR 47,8017  0,08 0,17 48,4697  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6950  0,09 0,22 41,7083  0,10 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес