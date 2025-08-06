Канада може скасувати деякі мита проти США, - Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна розгляне питання про скасування деяких відповідних мит проти США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Карні пояснив, що відповідні мита мають бути розроблені таким чином, щоб максимально збільшити вплив на США, але водночас мінімізувати збитки для канадських компаній.

Він додав, що коли Америка змінює свої мита, то Канада не пристосовується автоматично. За його словами, країна дивиться, що може зробити для своєї галузі найбільш ефективно.

"У деяких випадках це означатиме скасування мит. Ми вже скасували деякі мита... щоб, наприклад, автомобільна промисловість могла працювати більш ефективно. І ми розглянемо можливості для цього", - заявив Карні.

Bloomberg зазначає, що слова Карні були сказані незважаючи на перемогу на виборах, на яких він пообіцяв дати відсіч торговельній війні президента США Дональда Трампа.

Також коментарі підкреслюють позицію прем'єра, який прагне мінімізувати економічні збитки, але водночас займає тверду позицію проти Трампа.