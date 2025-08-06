Трамп пригрозив 250-відсотковим митом на імпорт ліків

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити імпортні мита на фармацевтичну продукцію в розмірі до 250%, аби повернути виробництво ліків до Сполучених Штатів.

Як передає Укрінформ, про це глава Білого дому заявив у понеділок в інтерв'ю CNBC.

«Ми запровадимо спочатку невелике мито на фармацевтику... - сказав Трамп. - Але за рік, максимум за півтора, воно зросте до 150%, а потім до 250%, бо ми хочемо, щоб ліки вироблялися в нашій країні».

За даними The Hill, в останні місяці найбільші світові фармацевтичні компанії почали активно інвестувати у виробництво на території США, реагуючи на погрози мит.

Так, AstraZeneca оголосила про плани витратити 50 млрд доларів на розширення виробництва у Штатах, Johnson & Johnson інвестує 55 млрд у науково-дослідну базу, а Eli Lilly планує вкласти 27 млрд у будівництво чотирьох нових підприємств у країні.