Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп пригрозив 250-відсотковим митом на імпорт ліків

 

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити імпортні мита на фармацевтичну продукцію в розмірі до 250%, аби повернути виробництво ліків до Сполучених Штатів.

Як передає Укрінформ, про це глава Білого дому заявив у понеділок в інтерв'ю CNBC.

«Ми запровадимо спочатку невелике мито на фармацевтику... - сказав Трамп. - Але за рік, максимум за півтора, воно зросте до 150%, а потім до 250%, бо ми хочемо, щоб ліки вироблялися в нашій країні».

За даними The Hill, в останні місяці найбільші світові фармацевтичні компанії почали активно інвестувати у виробництво на території США, реагуючи на погрози мит.

Так, AstraZeneca оголосила про плани витратити 50 млрд доларів на розширення виробництва у Штатах, Johnson & Johnson інвестує 55 млрд у науково-дослідну базу, а Eli Lilly планує вкласти 27 млрд у будівництво чотирьох нових підприємств у країні.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6845
  0,1056
 0,25
EUR
 1
 48,0914
  0,2556
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2503  0,09 0,21 41,8159  0,09 0,21
EUR 47,8017  0,08 0,17 48,4697  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6950  0,09 0,22 41,7083  0,10 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес