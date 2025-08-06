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Трамп прийме Алієва і Пашиняна для укладення мирної угоди між Баку та Єреваном – WP
09:02 06.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп планує 8 серпня провести в Білому домі зустріч із президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, пише The Washington Post із посиланням на двох високопосадовців адміністрації лідера США.
За повідомленням, сторони мають укласти історичну мирну угоду між країнами, які десятиліттями перебували в стані збройного конфлікту.
Зустріч може стати вирішальним моментом у багаторічному протистоянні, яке виникло під час розпаду СРСР через територіальний конфлікт навколо Карабаху.
Заселена переважно етнічними вірменами Нагірно-Карабаська автономна область (НКАО) вийшла з-під контролю Азербайджану наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років, що дало початок серії збройних конфліктів між сторонами. У вересні 2023 року азербайджанські війська відновили контроль над цією територією, майже все вірменське населення, понад 100 тисяч людей, евакуювалося з регіону.
Попередні етапи переговорів між Баку та Єреваном відбулися в липні в Об'єднаних Арабських Еміратах, але про остаточну угоду не повідомляли, хоча офіційні особи раніше заявляли про близькість її укладення.
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