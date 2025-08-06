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Спецпредставник Трампа Віткофф прилетів до Москви
08:56 06.08.2025 |
Уранці 6 серпня літак спецпосланця США на Близькому Сході Стіва Віткоффа приземлився в московському аеропорту «Внуково».
Про це пишуть російські пропагандистські медіа ТАСС та «Риа новости».
Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф у середу, 6 серпня, проведе переговори з представниками росії.
За підсумками переговорів Білий дім ухвалить рішення щодо можливого запровадження санкцій проти росії та країн, які закуповують російські енергоресурси.
Раніше глава Білого дому назвав «огидними» російські удари по Україні та заявив, що планує запровадити санкції проти рф, якщо до 8 серпня не вдасться досягнути мирної угоди.
Президент США також заявив, що якщо знизити ціну на нафту на 10 доларів, то це змусить главу рф володимира путіна зупинити війну проти України. Водночас Reuters із посиланням на джерела писав, що путін навряд чи погодиться піти на поступки, оскільки налаштований повністю захопити чотири області України.
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