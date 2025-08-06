FT: Трамп готує свої перші санкції проти російського «тіньового» флоту

Президент США Дональд Трамп і його адміністрація розглядають можливість запровадження санкцій проти російського "тіньового" флоту, якщо господар Кремля Владімір Путін не погодиться на припинення вогню в Україні до п'ятниці.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, заходи проти "тіньового" флоту стануть першим випадком введення США санкцій проти РФ з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні.

Двоє співрозмовників видання розповіли, що додаткові санкції США проти "тіньового" флоту розглядаються як перший простий крок для накладення обмежень на Росію.

Інше джерело розповіло, що у Трампа розглядають низку варіантів, серед яких санкції проти "тіньового" флоту.

Видання наголошує, що Кремль проігнорував низку термінів, встановлених президентом США для угоди про припинення вогню, і в останні тижні значно посилив свої атаки на Україну.

Джерела зазначають, що Трамп все більше розчаровується у Путіні. Співрозмовники заявили, що РФ заплатить ціну, якщо не сяде за стіл переговорів.

Ймовірно, Трамп ухвалить рішення щодо санкцій після повернення його спецпосланця Стіва Віткоффа з Москви, додало джерело.

"Це залежить від того, що привезе Віткофф. Якщо Віткофф повернеться з порожніми руками, абсолютно ні з чим, Трамп лютуватиме", - сказав співрозмовник.

Заступниця речниці Білого дому Анна Келлі сказала: "Президент чітко дав зрозуміти, що якщо Путін не погодиться припинити війну, будуть введені жорсткі санкції. Ми не будемо випереджати президента в конкретних деталях".

Тим часом агентство Bloomberg повідомило, що Кремль розглядає кілька варіантів поступок Трампу, які стосуються його спроб завершити російську повномасштабну агресію проти України.

Впродовж останніх тижнів Трамп посилив критику проти Росії. Зокрема, він заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на господаря Кремля Владіміра Путіна і змусити його припинити війну в Україні.

Також він розглядає можливість "суттєвого" підвищення тарифів на індійський імпорт протягом наступних 24 годин через закупівлю країною російської нафти.