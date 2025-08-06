Ціни на бензин в Росії вдруге встановили історичний рекорд

Бензин продовжує стрімко дорожчати на російському ринку, попри спроби влади стримати зростання цін повною забороною на експорт пального з країни.

Про це пише The Moscow Times.

У вівторок на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі вартість АІ-95 вдруге поспіль встановила історичний рекорд: котирування піднімались до 77 967 рублів за тонну (830 дол), додавши 1,2% за день.

АІ-92 також подорожчав на 1,01%, до 67 314 рублів за тонну (716 дол), і майже досяг абсолютного максимуму, зафіксованого у вересні 2023 року - 70 000 рублів за тонну (745 дол).

28 липня уряд РФ встановив повну заборону на експорт бензину до кінця серпня. Це рішенням тоді пояснили підвищеним сезонним попитом і періодом сільськогосподарських польових робіт.