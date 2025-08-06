Фінансові новини
- |
- 06.08.25
- |
- 10:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС офіційно відклав контрзаходи проти США, які готував через мита
23:48 05.08.2025 |
Європейська комісія у вівторок відклала застосування контрзаходів проти американських товарів на суму 93 мільярди євро, які підготувала після рішення США накласти мита на європейський імпорт.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Як повідомив журналістам речник Єврокомісії Олоф Гілл, виконавчий орган ЄС "ухвалив необхідні юридичні процедури для призупинення впровадження наших контрзаходів ЄС, які мали набути чинності 7 серпня".
Однак, як повідомив AFP посадовець ЄС на умовах анонімності, Брюссель завжди може скасувати свої заходи у відповідь, якщо трапиться щось несподіване.
"Ми поклали їх (контрзаходи. - Ред.) назад у морозилку і завжди можемо дістати, якщо буде потрібно, тож ми завжди можемо скасувати призупинення", - заявило джерело AFP.
Як відомо, ЄС підготував відповідь на потенційні тарифи США, яка передбачає заходи на суму 93 млрд євро проти американського імпорту - від сої до літаків, автомобілів і віскі.
Заходи мали б впроваджуватись поступово, починаючи з 7 серпня. Але наприкінці липня Євросоюз і США уклали політичну угоду, яка передбачає закріплення тарифів на європейський імпорт до Штатів на рівні 15%.
Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський поговорив із Трампом: Потрібно якнайшвидше припинити війну
|Три країни виділяють близько $500 млн на постачання зброї США Україні через НАТО
|Корупція на дронах. Як Банкова впорається з новим ударом по іміджу
|Нідерланди виділять €500 млн на американську зброю для України. Серед допомоги — ракети до Patriot
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|АРМА знайшло управителя на майно телеканалу «Наш»
|Китай змушує автовиробників припинити цінові війни
|У США заарештували двох громадян Китаю за контрабанду найсучасніших ШІ-чипів NVIDIA
|Трамп назвав Венса ймовірним наступником на посаді президента США
|Канада може скасувати деякі мита проти США, - Карні
|Трамп пригрозив 250-відсотковим митом на імпорт ліків
|Трамп прийме Алієва і Пашиняна для укладення мирної угоди між Баку та Єреваном – WP
Бізнес
|Tesla схвалила нову винагороду Маска на $29 млрд
|Qualcomm поза конкуренцією: у липневому топ-10 продуктивності AnTuTu лише два смартфони з чіпами від Mediatek
|У ЄС почали діяти вимоги до прозорості штучного інтелекту
|Tesla винна у смертельній аварії та має сплатити $329 млн, — рішення суду
|Великі технологічні компанії планують інвестувати $344 млрд у розвиток ШІ у 2025 році
|Armani та його підрозділ оштрафували в Італії на €,3,5 мільйона
|Випромінювання супутників Starlink впливає на астрономічні дослідження