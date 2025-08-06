ЄС офіційно відклав контрзаходи проти США, які готував через мита

Європейська комісія у вівторок відклала застосування контрзаходів проти американських товарів на суму 93 мільярди євро, які підготувала після рішення США накласти мита на європейський імпорт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як повідомив журналістам речник Єврокомісії Олоф Гілл, виконавчий орган ЄС "ухвалив необхідні юридичні процедури для призупинення впровадження наших контрзаходів ЄС, які мали набути чинності 7 серпня".

Однак, як повідомив AFP посадовець ЄС на умовах анонімності, Брюссель завжди може скасувати свої заходи у відповідь, якщо трапиться щось несподіване.

"Ми поклали їх (контрзаходи. - Ред.) назад у морозилку і завжди можемо дістати, якщо буде потрібно, тож ми завжди можемо скасувати призупинення", - заявило джерело AFP.

Як відомо, ЄС підготував відповідь на потенційні тарифи США, яка передбачає заходи на суму 93 млрд євро проти американського імпорту - від сої до літаків, автомобілів і віскі.

Заходи мали б впроваджуватись поступово, починаючи з 7 серпня. Але наприкінці липня Євросоюз і США уклали політичну угоду, яка передбачає закріплення тарифів на європейський імпорт до Штатів на рівні 15%.

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.