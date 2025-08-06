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АНАЛІТИКА

Tagesanzeiger: Трамп підвищив мита Швейцарії, бо розсердився на «повчання» президентки

 

Президент США Дональд Трамп запровадив щодо Швейцарії мито в розмірі 39% через невдалу телефонну розмову з президенткою країни Карін Келлер-Зуттер. Про це пише видання Tagesanzeiger.

Згідно з джерелами, 30-хвилинна розмова, що відбулася 31 липня, перетворилася на фіаско, коли Келлер-Зуттер намагалася пояснити Трампу механізми формування торговельного дефіциту між країнами. Американський президент сприйняв ці пояснення як "повчальні" та почав дедалі більше дратуватися.

Ситуація загострилася настільки, що американська сторона надіслала SMS з проханням завершити розмову, щоб уникнути ще більшого загострення. Розмову перервали о 20:38 за швейцарським часом.

Основою суперечки став торговельний дефіцит США зі Швейцарією у розмірі $39 млрд. Трамп вважав, що 10% мита, запропоновані швейцарською стороною, недостатньо для врегулювання дисбалансу.

"$40 млрд дефіциту - це велика проблема", - заявив Трамп під час розмови, наполягаючи на значно вищих митах.

Пізніше цього дня США оголосили, що вводять ще вищі, ніж очікувалося, мита - 39%. У Білому домі пояснили це тим, що Швейцарія відмовилася йти на поступки.

Швейцарія має намір спробувати провести повторні переговори - для цього Келлер-Зуттер летить у Вашингтон.

За словами дослідника торгової політики Стефана Легге, якого цитує Bloomberg, "Швейцарії доведеться проявити творчий підхід" у переговорах зі США. Як можливі поступки можна назвати тарифи на сільськогосподарську продукцію, золото, літаки, ліки й енергоносії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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