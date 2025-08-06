Китай відкинув звинувачення Австралії у втручанні в її внутрішні справи

Зовнішньополітичне відомство Китаю наразі не має відомостей про подробиці затримання громадянки КНР в Австралії за підозрою в таємному зборі інформації та відкидає будь-які звинувачення на адресу уряду країни у втручанні у внутрішні справи інших держав.

Про це йдеться в коментарі речника МЗС КНР Ґо Цзякуня, оприлюдненому на сайті відомства, передає Укрінформ.

"Ми не знайомі з подробицями цієї ситуації. Але дозвольте мені сказати більш узагальнено - Китай розвиває відносини з іншими країнами, включаючи Австралію, на основі взаємної поваги та невтручання у їх внутрішні справи", - зауважив Ґо.

За його словами, уряд КНР ніколи не втручається у внутрішні справи інших держав і водночас рішуче виступає проти будь-якого порушення нормальних міжособистісних взаємодій, обмінів та співпраці між Китаєм та відповідними країнами під приводом іноземного втручання.

"Китай уважно стежитиме за цією справою і захищатиме законні права та інтереси громадянки КНР", - зазначив дипломат.