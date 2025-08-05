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Трамп заявив, що «дуже близький» до продовження торгового перемир'я з Китаєм
17:40 05.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що він "дуже близький до угоди" з Китаєм щодо продовження торговельного перемир'я. Про це він заявив у вівторок, 5 серпня, в інтерв'ю CNBC.
Трамп підкреслив, що не поспішає зустрічатися з китайським лідером Сі Цзіньпіном, зазначивши, що зустріч відбудеться, якщо сторони досягнуть домовленості.
"Я проведу зустріч, якщо ми укладемо угоду. Якщо ми не укладемо угоду, я не буду зустрічатися", - сказав Трамп.
Термін дії попередньої угоди, яка пом'якшила взаємні тарифні обмеження та експортні ліцензії, спливає 12 серпня, передає Bloomberg.
Торговельне перемир'я, яке діяло останнім часом, допомогло знизити напруження між двома найбільшими економіками світу та дозволило сторонам обговорити інші питання, зокрема тарифи, пов'язані з обігом фентанілу.
Минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент і віцепрем'єр КНР Хе Ліфен провели третій раунд торговельних переговорів у Стокгольмі. Хоча китайські офіційні особи висловлювали задоволення результатами, Бессент зазначив, що рішення про продовження перемир'я буде залежати від Трампа.
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