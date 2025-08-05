Трамп обіцяє в найближчу добу «суттєві» мита для Індії через нафту з РФ

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що розглядає можливість "суттєвого" підвищення мит на індійський імпорт протягом наступних 24 годин через закупівлю країною російської нафти.

Про це він сказав в інтерв'ю на CNBC, передає "Європейська правда".

Трамп зазначив, що Індія не є гарним торговим партнером для США.

"Індія не була хорошим торговим партнером, тому що вони ведуть багато бізнесу з нами, а ми не ведемо бізнес з ними. Тому ми зупинилися на 25 відсотках, але я думаю, що протягом наступних 24 годин я збираюся підняти цей показник дуже суттєво, тому що вони купують російську нафту", - сказав він.

4 серпня президент США Дональд Трамп заявив про намір підвищити мита на товари з Індії через її закупівлі російської нафти.

Після цього у Кремлі звинуватили США в торговельному тиску на Індію.

Індія ж різко розкритикувала Сполучені Штати та Європейський Союз, заявивши, що вони несправедливо виокремлюють її через закупівлі російської нафти, хоча самі начебто ведуть активну торгівлю з Москвою попри війну в Україні.