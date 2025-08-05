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АНАЛІТИКА

Керівництво Швейцарії поїхало у США терміново домовлятись про тарифи

 

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер та її заступник Гі Пармелен у вівторок вирушили до США після рішення адміністрації Дональда Трампа обкласти швейцарський імпорт 39-відсотковим тарифом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Федеральної ради Швейцарії.

Швейцарське керівництво на чолі невеликої делегації має "провести термінові зустрічі з американською владою та обговорити питання поліпшення ситуації з тарифами для Швейцарії", йдеться в повідомленні.

"Метою візиту є подання США більш привабливої пропозиції щодо зниження додаткових тарифів на швейцарський експорт з урахуванням інтересів США", - додала швейцарська влада.

Як відомо, наприкінці липня Дональд Трамп підвищив мита на швейцарський імпорт до 39% - найбільший показник для всіх європейських країн - з попередньо оголошеного 31%.

У Швейцарії після цього заявили, що продовжать переговори із Вашингтоном, прагнучи уникнути значних економічних наслідків, і не будуть запроваджувати негайних заходів у відповідь.
 

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