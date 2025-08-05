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Трамп вважає, що варто знизити ціну нафти на $10 за барель, і Путін зупинить війну
16:51 05.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на господаря Кремля Владіміра Путіна і змусити його припинити війну в Україні.
Про це він сказав в інтерв'ю на CNBC, передає "Європейська правда".
Трамп вважає, що зниження ціни на нафту достатньо для того, щоб змусити Путіна припинити війну.
"Якщо ціни на енергоносії знизяться достатньо, Путін припинить вбивати людей", - сказав Трамп.
"Якщо ви знизите ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель, у нього не залишиться вибору, тому що його економіка опиниться в жахливому стані", - вважає президент США.
Нагадаємо, 18 липня ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.
Зокрема, пакет включає санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії - семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.
До пакета також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.
Міністр енергетики США Кріс Райт тоді заявив, що введення санкцій проти російської нафти з метою припинення війни в Україні є "дуже реальною можливістю".
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