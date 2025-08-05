Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп вважає, що варто знизити ціну нафти на $10 за барель, і Путін зупинить війну

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на господаря Кремля Владіміра Путіна і змусити його припинити війну в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю на CNBC, передає "Європейська правда".

Трамп вважає, що зниження ціни на нафту достатньо для того, щоб змусити Путіна припинити війну.

"Якщо ціни на енергоносії знизяться достатньо, Путін припинить вбивати людей", - сказав Трамп.

"Якщо ви знизите ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель, у нього не залишиться вибору, тому що його економіка опиниться в жахливому стані", - вважає президент США.

Нагадаємо, 18 липня ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.

Зокрема, пакет включає санкції проти ще 26 компаній за обхід санкцій, у тому числі 11 за межами Росії - семи компаній в Китаї (трьох у Гонконгу), чотирьох у Туреччині.

До пакета також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

Міністр енергетики США Кріс Райт тоді заявив, що введення санкцій проти російської нафти з метою припинення війни в Україні є "дуже реальною можливістю".
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6845
  0,1056
 0,25
EUR
 1
 48,0914
  0,2556
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3359  0,05 0,13 41,9022  0,06 0,13
EUR 47,8811  0,02 0,05 48,5685  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6950  0,09 0,22 41,7083  0,10 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес