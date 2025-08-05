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АНАЛІТИКА

Нафтогазові доходи Росії в липні обвалилися майже на третину

 

Доходи російського бюджету від нафти і газу у липні впали на 28%.

Про це повідомив Мінфін Росії, передає The Moscow Times.

У липні 2025 року російський бюджет отримав 787,3 млрд рублів ($8,75 млрд) нафтово-газових доходів - це на 28% менше, ніж за аналогічний період торік. Причинами падіння стали зниження світових цін на нафту та зміцнення рубля.

Це вже третій місяць поспіль, коли падіння сягнуло приблизно 30%. Загалом за 7 місяців доходи зменшилися на 1,2 трлн рублів ($13,3 млрд) - до 5,52 трлн рублів ($61,3 млрд), що на 19% менше рік до року.

Особливо різко впали надходження від податку на видобуток корисних копалин (НДПІ) - на 38%, до 634,1 млрд рублів ($7,05 млрд). Із них 543,4 млрд ($6,04 млрд) - від нафтових компаній. Газові доходи впали більш ніж удвічі - лише 51,1 млрд рублів ($568 млн) за місяць (-53%).

Через це російська влада вже скоригувала план: замість 10,94 трлн рублів ($121,6 млрд) нафтово-газових доходів очікують лише 8,32 трлн ($92,4 млрд). Це призведе до подальших витрат із Фонду національного добробуту (ФНБ), резерви якого вже скоротились майже втричі - до 4 трлн рублів ($44,4 млрд).

Новим ударом для бюджету може стати 18-й пакет санкцій ЄС із гнучкою "стелею" цін: замість фіксованих $60 за барель вона складатиме 15% нижче ринкової ціни - тобто приблизно $47,6.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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