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У Молдові почалися спільні з Румунією і США військові навчання
14:19 05.08.2025 |
У Молдові з понеділка почалися спільні з Румунією і США військові навчання, у зв'язку з чим на дорогах країни можуть бачити військову техніку.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
З 4 серпня у Молдові почались військові навчання "Вогняний щит" за участю військовослужбовців Молдови, Румунії і США, що проводяться з 2015 року.
Навчання будуть тривати до 18 серпня в армійських навчальних центрах. У зв'язку з їхнім проведенням на дорогах країни можна буде бачити пересування військової техніки - переважно у нічний час.
У Міноборони на тлі цього закликали громадян брати інформацію з перевірених джерел та не вестися на маніпуляції.
Як повідомляли, у Вірменії в серпні також пройдуть спільні зі США військові навчання.
Декілька країн НАТО провели навчання біля берегів Норвегії з метою посилення присутності в Арктиці.
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