У Молдові почалися спільні з Румунією і США військові навчання

У Молдові з понеділка почалися спільні з Румунією і США військові навчання, у зв'язку з чим на дорогах країни можуть бачити військову техніку.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

З 4 серпня у Молдові почались військові навчання "Вогняний щит" за участю військовослужбовців Молдови, Румунії і США, що проводяться з 2015 року.

Навчання будуть тривати до 18 серпня в армійських навчальних центрах. У зв'язку з їхнім проведенням на дорогах країни можна буде бачити пересування військової техніки - переважно у нічний час.

У Міноборони на тлі цього закликали громадян брати інформацію з перевірених джерел та не вестися на маніпуляції.

Як повідомляли, у Вірменії в серпні також пройдуть спільні зі США військові навчання.

Декілька країн НАТО провели навчання біля берегів Норвегії з метою посилення присутності в Арктиці.