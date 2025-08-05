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Ділова активність бізнесу в РФ впала найшвидше за майже три роки
14:16 05.08.2025 |
У Росії бізнес отримує менше замовлень, витрати зростають, а очікування стають гіршими.
Про це пише The Moscow Times.
У липні індекс ділової активності в сфері послуг Росії (PMI Services) знизився до 48,6 пункту з 49,2 в червні, а в обробній промисловості (PMI Manufacturing) - до 47 пунктів.
Це найнижчі показники з початку повномасштабної війни. Зведений індекс PMI Composite впав до 47,8 пункту, що є найгіршим результатом з жовтня 2022 року.
S&P Global вказує, що на показники найбільше вплинуло різке падіння нових замовлень та погіршення попиту. Липень став першим місяцем за рік, коли попит у сфері послуг впав. Компанії відзначають подорожчання комунальних послуг (після підняття тарифів на 13-14%) та зростання витрат на персонал. Ці витрати вони намагаються перекласти на клієнтів, підвищуючи відпускні ціни.
Центробанк РФ визнає зниження ділової активності, але називає його "уповільненням зростання", а не спадом. Водночас, індикатор бізнес-клімату ІБК у липні впав із 3 до 1,5 пункту.
Аналітики Промсвязьбанку та ІНП РАН наголошують: попит в економіці слабшає сильніше, ніж у 2016 та 2020 роках, а виробничі очікування вперше з серпня 2022 року стали негативними.
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