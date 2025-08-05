Британія першою почала масове щеплення від гонореї

Джош Перрі / BBC

Вакцини проти гонореї будуть широко доступні в клініках сексуального здоров'я по всій Британії. Так влада намагається подолати рекордний рівень зараження.

Щеплення спочатку пропонуватимуть тим, хто має найвищий ризик, - переважно геям та бісексуальним чоловікам, які мали кількох сексуальних партнерів або інфекції, що передаються статевим шляхом.

Національна служба здоров'я Британії заявляє, що вони перші у світі запровадили таке щеплення на державному рівні.

У відомстві прогнозують, що вакцинація може запобігти до 100 000 випадків хвороби й заощадить службі майже 8 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступного десятиліття.

Фонд Терренса Хіггінса, який проводив кампанію за впровадження вакцини у Великій Британії, заявив BBC, що це "величезна перемога" для сексуального здоров'я.

Симптоми гонореї

Гонорея - бактеріальна інфекція, яка передається через незахищений статевий акт.

Симптоми можуть включати біль, незвичайні виділення, запалення статевих органів та безпліддя, але в деяких випадках вона може взагалі не мати жодних симптомів.

Національна служба охорони здоров'я (NHS) стверджує, що інфекції можна уникнути, правильно використовуючи презервативи та зробивши щеплення, якщо вам його запропонують.

Лікарі дедалі більше стурбовані поширенням цієї інфекції та сподіваються, що вакцина, яка має ефективність 30-40%, допоможе уповільнити зростання кількості випадків, стійких до антибіотиків.

Вакцина, відома як вакцина 4CMenB, була розроблена для профілактики менінгіту B у немовлят, але бактерії, що викликають ці два захворювання, так тісно пов'язані, що щеплення також ефективне проти гонореї.

У 2023 році зареєстрували понад 85 000 випадків гонореї. Це найвищий показник з початку ведення обліку майже 100 років тому.

Британець Джої Нок, якому поставили діагноз гонорея, каже, що інфекція викликала у нього діарею, змусила почуватися "знищеним" і призвела до того, що він взяв відпустку з роботи для одужання.

Він розповів BBC News: "Я обговорював це з друзями, і в мене були гірші симптоми (ніж у них)".

"Мені було дуже погано, я не міг їсти, і я просто почувався повністю виснаженим".

Приватна вакцинація

Оскільки Джої має багато сексуальних партнерів, 35-річний чоловік вирішив зробити вакцинацію від гонореї у приватній аптеці за гроші. Він це зробив у лютому 2024 року перед поїздкою за кордон на фестиваль.

Він заплатив 220 фунтів стерлінгів і каже, що радий, що зробив це.

"Мені допомагає усвідомлення того, що я контролюю своє сексуальне здоров'я та роблю все можливе, щоб залишатися в безпеці, практикувати безпечніший секс", - каже він.

Джої каже, що він використовує захист, який пропонує йому вакцина, разом з іншими методами безпечнішого сексу, як-от профілактичний прийом препаратів антиретровірусної терапії людьми, які допомагають запобігти ВІЛ, та DoxyPep - антибіотики, які приймають після сексу для запобігання бактеріальним статевим інфекціям.

Він каже, що також іноді використовує презервативи, але розглядає вакцину як додатковий інструмент безпеки в ситуаціях, коли він або його партнер не хочуть їх використовувати.

Після вакцинації Джої повторно заразився гонореєю, але каже, що симптоми були набагато менш вираженими.

Він розповів BBC: "Я зміг займатися своїми справами, і це стало набагато легше контролювати, а регулярне обстеження та знання свого тіла також допомагають".

Плакат американського Фонду охорони здоров'я у боротьбі зі СНІДом, який попереджає про гонорею, стійку до ліків

Плакат американського Фонду охорони здоров'я у боротьбі зі СНІДом, який попереджає про гонорею, стійку до ліків

63-річному Метью з Шотландії 10 років тому поставили діагноз гонорея.

У чоловіка виникла реакція, відома як реактивний артрит - сильний біль у суглобах, спричинений реакцією організму на інфекцію.

Він розповів BBC, що цей досвід, який завдав тривалого пошкодження пальцям рук і ніг, був таким болісним, що він боявся повторного зараження. Хвороба також вплинула на його психічне здоров'я.

Він каже: "Я постійно прислухаюсь до симптомів і весь час переймаюсь, я почуваюся трохи так само, як у 1980-х роках, коли постійно хвилювався через ВІЛ.

У мене міг з'явитися кашель, і я думав: "О Боже, що відбувається?"

Метью сподівається стати одним із перших людей, які отримають вакцину, щоб забезпечити собі та своїм сексуальним партнерам більший захист.

"Ви захищаєте не просто себе, ви захищаєте своїх партнерів", - каже чоловік.

"Я думаю, що це також частково полегшить навантаження на служби сексуального здоров'я, оскільки стає важко записатися на прийом, тому, якщо це може допомогти зменшити кількість випадків статевих інфекцій, я думаю, що воно того справді варте".

Річард Енджелл, головний виконавчий директор Terrence Higgins Trust, провідної благодійної організації з питань сексуального здоров'я, розповів BBC, що вакцина є "чудовим доповненням до наших інструментів з питань сексуального здоров'я".

"Це справжній крок вперед для сексуального здоров'я", - додала доктор Аманда Дойл, національна директорка NHS з питань первинної медичної допомоги.