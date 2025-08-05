Роботу у ФРН знайшли майже 272 тисячі українських біженців

У Німеччині працюють майже 272 тисячі українських біженців, повідомляє 4 серпня Redaktionsnetzwerk Deutschland з посиланням на дані Федерального агентства з питань працевлаштування.

У порівнянні з 2024 роком кількість українців, які мають роботу та сплачують внески до фондів соціального страхування, зросла на 80 тисяч.

Більше 200 тисяч українців зареєстровані як безробітні

Як безробітні в Німеччині зараз зареєстровані 217 тисяч українців. З них 58 відсотків шукають роботу на рівні, який зазвичай не вимагає професійної освіти. Ще 36 відсотків шукають кваліфіковану роботу.

Приблизно 24 тисячі громадян України відвідують курси німецької мови професійного спрямування, які оплачуються центрами зайнятості.

Станом на березень 2025 року приблизно 701 тисяча українців в Німеччині мали право на отримання соціальної допомоги "бюргергельд", з них 502 тисячі - працездатного віку.

Як раніше повідомлялося, у 2024 році уряд ФРН виплатив 6,3 мільярда євро цього виду соціальної допомоги українським біженцям. Останнім часом у Німеччини лунають заклики припинити виплати "бюргергельд" українцям.