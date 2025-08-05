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АНАЛІТИКА

Експрезидента Бразилії Болсонару відправили під домашній арешт

 

Верховний суд Бразилії ухвалив узяти колишнього президента Жаїра Болсонару під домашній арешт через порушення ним заборони на користування соціальними мережами під час розгляду справи щодо нього.

Про це повідомляє France24, передає Укрінформ.

Зазначається, що Болсонару, якого звинувачують у змові з метою державного перевороту, заборонено користуватися соціальними мережами протягом усього судового розгляду, а третім особам заборонено поширювати його публічні висловлювання.

Проте в неділю його союзники порушили цю заборону, опублікувавши в інтернеті відеозапис розмови між Болсонару та його старшим сином Флавіо на мітингу солідарності в Ріо-де-Жанейро.

Суддя Верховного суду Александр де Мораес заявив, що судова влада не дозволить підсудному «ставитися до неї як до дурня» через його «політичну та економічну владу».

Розкритикувавши «неодноразове недотримання» Болсонару обмежень під час судового розгляду, суддя ухвалив помістити його під домашній арешт.

Суд також заборонив колишньому лідеру країни приймати відвідувачів, окрім адвокатів, та користуватися мобільними телефонами, а також попередив, що будь-яке нове порушення призведе до його затримання.

У США засудили нові обмеження щодо Болсонару.

Минулого місяця суддя Мораес наказав Болсонару носити браслет на щиколотці та запровадив заборону на користування соцмережами. Президент США Дональд Трамп після цього заборонив Мораесу в'їзд до Сполучених Штатів та заморозив його активи в американських банках.
Ключові теги: Бразилія
 

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