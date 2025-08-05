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Mitsubishi виграла тендер на постачання фрегатів для ВМС Австралії
12:23 05.08.2025 |
Японська корпорація Mitsubishi Heavy Industries виграла великий тендер на постачання модернізованих фрегатів класу Mogami для Королівських військово-морських сил Австралії, обійшовши німецького конкурента Thyssenkrupp Marine Systems. Про це повідомило австралійське міністерство оборони.
Австралія придбає 11 фрегатів, що мають замінити вісім наявних фрегатів класу Anzac, пише TWZ.
Згідно з досягнутими домовленостями, перші три фрегати для Австралії будуть побудовані в Японії компанією Mitsubishi Heavy Industries, а вісім інших - в Австралії місцевою компанією Austal.
Перший фрегат планується поставити до 2029 року з введенням в експлуатацію у 2030 році.
Замовлення оцінюється приблизно у $6,5 мільярда на першому етапі.
Це перший контракт для Японії на експорт військових кораблів і одна з найбільших експортних угод з продажу озброєнь для Японії з часів Другої світової війни.
Довідка
Могамі - це клас фрегатів, розроблених і побудованих у Японії, перші з яких надійшли на озброєння японського флоту у 2022 році. Австралія обрала модернізовану версію цього класу, відому як New FFM. Довжина - приблизно 142 м, ширина - 17 метрів, водотоннажність - близько 6200 метричних тонн.
Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) з Німеччини пропонувала фрегат класу MEKO A-200. Австралійські фрегати Anzac, що підлягають заміні, базуються саме на старішій версії німецького дизайну MEKO.
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