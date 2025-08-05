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АНАЛІТИКА

Mitsubishi виграла тендер на постачання фрегатів для ВМС Австралії

Mitsubishi виграла тендер на постачання фрегатів для ВМС Австралії

 

Японська корпорація Mitsubishi Heavy Industries виграла великий тендер на постачання модернізованих фрегатів класу Mogami для Королівських військово-морських сил Австралії, обійшовши німецького конкурента Thyssenkrupp Marine Systems. Про це повідомило австралійське міністерство оборони.

Австралія придбає 11 фрегатів, що мають замінити вісім наявних фрегатів класу Anzac, пише TWZ.

Згідно з досягнутими домовленостями, перші три фрегати для Австралії будуть побудовані в Японії компанією Mitsubishi Heavy Industries, а вісім інших - в Австралії місцевою компанією Austal.

Перший фрегат планується поставити до 2029 року з введенням в експлуатацію у 2030 році.

Замовлення оцінюється приблизно у $6,5 мільярда на першому етапі.

Це перший контракт для Японії на експорт військових кораблів і одна з найбільших експортних угод з продажу озброєнь для Японії з часів Другої світової війни.

Довідка

Могамі - це клас фрегатів, розроблених і побудованих у Японії, перші з яких надійшли на озброєння японського флоту у 2022 році. Австралія обрала модернізовану версію цього класу, відому як New FFM. Довжина - приблизно 142 м, ширина - 17 метрів, водотоннажність - близько 6200 метричних тонн.

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) з Німеччини пропонувала фрегат класу MEKO A-200. Австралійські фрегати Anzac, що підлягають заміні, базуються саме на старішій версії німецького дизайну MEKO.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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