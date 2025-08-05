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АНАЛІТИКА

Глава Мінфіну ФРН – проти пропозиції премʼєра Баварії скасувати соцвиплати українцям

 

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, який очолює Соціал-демократичну партію, не підтримав заклик премʼєра Баварії Маркуса Зьодера з ХСС позбавити усіх біженців з України соціальних виплат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Прем'єр Баварії Маркус Зьодер раніше закликав скасувати українським біженцям виплату соцдопомоги "бюргергельд", яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Він вважає, що через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині.

"Деякі пропозиції, які були зроблені в останні дні, на мою думку, не сприяють тому, щоб ми в коаліції рухалися вперед", - прокоментував Клінгбайль.

Він нагадав, що коаліційна угода чітко передбачає припинення виплат "бюргергельд" для новоприбулих біженців з України, і "це буде зроблено якомога швидше".

Парламентський секретар фракції СДПН Дірк Візе також зазначив, що скасування соцвиплат для біженців з України "спричинить значні додаткові адміністративні витрати, особливо для муніципалітетів, які фактично нівелюють заощадження".

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв, коментуючи пропозицію премʼєра Баварії, закликав не робити з українців "цапів-відбувайлів".

Тим часом офіційна статистика свідчить, що кількість українських біженців, які працюють і сплачують соціальні внески у Німеччині, за останній рік зросла.
 

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