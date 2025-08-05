Опитування: більшість німців - за зростання оборонних витрат

Більшість жителів Німеччини (67 відсотків) вважають абсолютно правильним підвищення витрат на оборону, 30 відсотків - розкритикували такі плани. Про це свідчать результати опитування Інституту вивчення громадської думки Forsa, опублікованого в понеділок, 4 серпня, медіагрупою Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Респондентів запитували, чи підтримують вони подвоєння витрат Німеччини на оборону до 2032 року. Найбільше прихильників збільшення оборонного бюджету (92 відсотки) - серед тих, хто підтримує владний блок консервативних партій Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи (ХДС/ХСС)

Серед прихильників опозиційної партії "Зелених" 76 відсотків висловилися за підвищення оборонних витрат, серед виборців Соціал-демократичної партії Німеччини (також входить у коаліцію) - 75 відсотків.

Найменше цю ідею підтримують виборці Лівої партії (59 відсотків) та правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (52 відсотки).

Німці не готові захищати свою країну зі зброєю - соціологи

Як повідомлялося раніше, за даними опитування, 59 відсотків громадян Німеччини не стали б захищати країну зі зброєю в руках у разі нападу. Серед чоловіків не готові захищати країну 46 відсотків опитаних, серед жінок - 72 відсотки.

При цьому стільки ж німців вважають, що обов'язкова військова служба потрібна, якщо в Бундесвері забракне добровольців.

Загалом 72 відсотки опитаних німців не вважають, що країна зазнає нападу у найближчі п'ять років. Лише 27 відсотків вважають це ймовірним.