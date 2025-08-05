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Новокуйбишевський НПЗ призупинив роботу після атак дронів
10:54 05.08.2025 |
Первинне перероблення нафти на російському новокуйбишевському нафтопереробному заводі (НПЗ), яким керує нафтова компанія «роснєфть», було зупинене з 2 серпня після атаки українським дроном минулого тижня, повідомили два джерела Reuters у галузі.
Це був перший випадок атаки великого російського НПЗ дроном з березня 2025 року.
Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп 28 липня встановив москві 10-12-денний термін для узгодження припинення вогню з Києвом або зіткнення з наслідками, що підкреслило його розчарування розв'язаною росією повномасштабною війною в Україні, яка триває вже 3,5 року.
Очікується, що спеціальний посланець США Стів Віткофф відвідає росію цього тижня після свого нинішнього візиту до Ізраїлю.
Потужність перероблення новокуйбишевського НПЗ становить 8,3 млн метричних тонн нафти на рік або близько 160 тис. барелів на день (б/д).
За даними джерел, на новокуйбишевському НПЗ внаслідок атаки було пошкоджено головний блок первинного перероблення нафти ЕЛОУ-11.
НПЗ має два основні блоки: ЕЛОУ-11 потужністю 18 900 метричних тонн на добу й ЕЛОУ-9 потужністю 4 700 тонн. Завод планував зупинити ЕЛОУ-9 на капітальний плановий ремонт з серпня до початку вересня.
За даними джерел, цей НПЗ нещодавно переробляв близько 18 тис. тонн сирої нафти на добу.
Торік НПЗ переробив 5,74 млн тонн сирої нафти, виробив 1,1 млн тонн автомобільного бензину, 1,64 млн тонн дизельного пального й 1,27 млн тонн мазуту, повідомляють галузеві джерела.
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