Фінансові новини
- |
- 05.08.25
- |
- 13:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Politico: в ЄС просувають санкції проти Китаю через підтримку РФ у війні проти України
10:42 05.08.2025 |
Євросоюз має намір домогтися запровадження санкцій проти Китаю за його підтримку Росії у розв'язаній нею війні проти України.
Про це журналістці Politico розповів неназваний дипломат ЄС, пише "Європейська правда".
В ЄС вирішили піти на такий крок після липневої публікації агентства Reuters, яке з'ясувало, що Росія таємно отримала китайські двигуни для безпілотників.
Як зазначалося, двигуни були відправлені Росії через підставні компанії під виглядом "промислових холодильних установок", щоб обійти західні санкції.
Цей репортаж викликав тривогу в Брюсселі. П'ятнадцять країн ЄС звернулися до Пекіна з питанням про ці поставки, але Китай або заперечував свою причетність, або відмовився відповідати.
"Звіт точний і показує, що Китай посилює свою роль як кількісно, так і якісно. Справедливо сказати, що без підтримки Китаю війна зараз виглядала б зовсім інакше", - сказав дипломат.
За його словами, ЄС знав про поставки китайських дронів до Росії ще до появи повідомлень у пресі.
"Після серпня ми будемо наполягати на запровадженні санкцій", - сказав дипломат.
Він додав, що ЄС не повинен недооцінювати свій економічний вплив: "Ми хочемо діалогу, але також і дій".
Китай раніше неодноразово мусив заперечувати, що постачає Росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що він не постачає зброю жодній зі сторін і має "неупереджену позицію" щодо війни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція на дронах. Як Банкова впорається з новим ударом по іміджу
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди виділять €500 млн на американську зброю для України. Серед допомоги — ракети до Patriot
|Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергетичної митниці після розслідування «Схем»
|Депутата від «Слуга Народу» Кузнєцова, якому закидають корупцію на закупівлі дронів і РЕБ, взяли під варту
|Арахамія приходив у САП, коли там розслідували справу проти одеського бізнесмена Кауфмана, з яким його пов'язують - експрокурор САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Експрезидента Бразилії Болсонару відправили під домашній арешт
|Mitsubishi виграла тендер на постачання фрегатів для ВМС Австралії
|Трамп обвалює рупію. Валюта Індії на межі історичного мінімуму через мита
|Посол США при НАТО анонсував оголошення про зброю для України від інших країн
|Глава Мінфіну ФРН – проти пропозиції премʼєра Баварії скасувати соцвиплати українцям
|Опитування: більшість німців - за зростання оборонних витрат
Бізнес
|Великі технологічні компанії планують інвестувати $344 млрд у розвиток ШІ у 2025 році
|Armani та його підрозділ оштрафували в Італії на €,3,5 мільйона
|Випромінювання супутників Starlink впливає на астрономічні дослідження
|Штучний інтелект від Anthropic виявився найпопулярнішим серед бізнес-користувачів, обійшовши OpenAI
|Більшість iPhone для США тепер виготовляють в Індії
|Epic Games знову перемогла Google у суді — Android може кардинально змінитися
|OpenAI прибрала функцію, яка дозволяла знаходити діалоги користувачів з ChatGPT через Google