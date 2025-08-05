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АНАЛІТИКА

Politico: в ЄС просувають санкції проти Китаю через підтримку РФ у війні проти України

 

Євросоюз має намір домогтися запровадження санкцій проти Китаю за його підтримку Росії у розв'язаній нею війні проти України.

Про це журналістці Politico розповів неназваний дипломат ЄС, пише "Європейська правда".

В ЄС вирішили піти на такий крок після липневої публікації агентства Reuters, яке з'ясувало, що Росія таємно отримала китайські двигуни для безпілотників.

Як зазначалося, двигуни були відправлені Росії через підставні компанії під виглядом "промислових холодильних установок", щоб обійти західні санкції.

Цей репортаж викликав тривогу в Брюсселі. П'ятнадцять країн ЄС звернулися до Пекіна з питанням про ці поставки, але Китай або заперечував свою причетність, або відмовився відповідати.

"Звіт точний і показує, що Китай посилює свою роль як кількісно, так і якісно. Справедливо сказати, що без підтримки Китаю війна зараз виглядала б зовсім інакше", - сказав дипломат.

За його словами, ЄС знав про поставки китайських дронів до Росії ще до появи повідомлень у пресі.

"Після серпня ми будемо наполягати на запровадженні санкцій", - сказав дипломат.

Він додав, що ЄС не повинен недооцінювати свій економічний вплив: "Ми хочемо діалогу, але також і дій".

Китай раніше неодноразово мусив заперечувати, що постачає Росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що він не постачає зброю жодній зі сторін і має "неупереджену позицію" щодо війни.
 

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