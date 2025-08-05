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АНАЛІТИКА

NASA прискорить будівництво ядерного реактора на Місяці — Politico

 

Тимчасовий адміністратор NASA Шон Даффі цього тижня оголосить прискорені плани будівництва ядерного реактора на Місяці. Це стане першим великим рішенням колишнього ведучого Fox News на посаді керівника космічного агентства, повідомляє Politico.

Згідно з новою директивою, NASA планує запросити пропозиції від промисловості для створення 100-кіловатного ядерного реактора з запуском до 2030 року. Це значне прискорення порівняно з попередніми планами щодо 40-кіловатного реактора, готового до запуску на початку 2030-х років.

"Мова йде про перемогу в других космічних перегонах", - заявив анонімний працівник NASA.

Рішення пов'язане з конкуренцією з Китаєм, який планує висадити першого астронавта на Місяць приблизно в той же час. У директиві зазначається, що перша країна з реактором на Місяці зможе "оголосити зону обмеженого доступу, що значно обмежить можливості США".

Ініціатива збігається з фокусом адміністрації Трампа на пілотованих польотах. Білий дім запропонував бюджет, який збільшує фінансування пілотованої космонавтики на 2026 рік, навіть попри майже 50% скорочення коштів на наукові місії.

Окрім реактора на Місяці, Даффі також видав директиву про прискорену заміну Міжнародної космічної станції комерційними аналогами до 2030 року. NASA планує укласти контракти щонайменше з двома компаніями протягом шести місяців після запиту пропозицій.

Агентство має призначити керівника проєкту та отримати відгуки від промисловості протягом 60 днів. Ініціатива означає, що NASA продовжить розвиток ядерних технологій навіть після скасування Пентагоном спільної програми ядерних ракетних двигунів.
За матеріалами: mezha.media
 

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