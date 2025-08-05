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Британія тестує безпілотний гелікоптер для пошуку злочинців
09:57 05.08.2025 |
У Великій Британії вперше протестували безпілотний поліцейський гелікоптер, який може патрулювати небо до шести годин без екіпажу. Його планують використовувати для пошуку зниклих людей та злочинців, замінюючи традиційні гвинтокрили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
У Великій Британії вперше в небо піднявся безпілотний поліцейський гелікоптер. Його тестують як майбутню альтернативу звичайним вертольотам - для пошуку зниклих людей, затримання злочинців та спостереження з повітря.
Новий літальний апарат має назву Schiebel Camcopter S-100.
Він може літати до 6 годин без дозаправки, розганяється до 185 км/год і піднімається на висоту понад 5 км. Його перевага - менше викидів, дешевше обслуговування та відсутність ризику для екіпажу.
Поліція тестує його над Брістольським каналом у нічний час. У разі успішних випробувань апарат може стати частиною повітряного флоту Національної поліцейської повітряної служби (NPAS) вже в найближчі роки.
Що відомо:
* Безпілотник має тепловізор і камеру, якими керують дистанційно з бази.
* Його порівнюють з дронами, але він більший та потужніший, зі схожим обладнанням на борту, як у звичайного поліцейського гелікоптера.
* Розробку фінансують платники податків, а також усі поліцейські сили Англії та Уельсу разом із МВС.
Чому це важливо:
Поліція розраховує, що дрони допоможуть ефективніше реагувати на виклики, особливо у справах зниклих безвісти, яких останнім часом більшає.
Однак не всі у захваті: критики б'ють на сполох - мовляв, це може порушити права громадян, адже безпілотники здатні на довготривале спостереження з повітря та можуть працювати з технологією розпізнавання облич.
Попри це, у поліції кажуть: це лише перші кроки до створення "розумного флоту" - з пілотованих і безпілотних апаратів, які доповнюватимуть один одного.
Випробування триватимуть до жовтня 2025 року.
Після цього NPAS зможе інтегрувати Camcopter S‑100 у змішаний парк літаків, де пілотовані і безпілотні платформи працюватимуть разом, забезпечуючи сучасну та ефективну повітряну підтримку поліції за низької вартості.
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