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Набула чинності угода Британії і Франції щодо повернення мігрантів
09:50 05.08.2025 |
Між Великою Британією і Францією починає діяти угода про повернення деяких нелегальних мігрантів, що змогли подолати Ла-Манш.
Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".
З 5 серпня набуває чинності погоджена Єврокомісією угода Лондона і Парижа щодо повернення деяких мігрантів. Домовленість передбачає, що Британія відправлятиме назад до Франції частину шукачів притулку з тих, кому вдалося подолати Ла-Манш, в обмін на шукачів притулку, які мають певні зв'язки з Британією.
Прем'єр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон анонсували угоду у липні під час візиту останнього до Лондона.
Схема також передбачає можливість негайного затримання нелегальних мігрантів, які прибувають на човнах. Стармер вважає, що це стане переконливим попередженням для охочих потрапити у Британію та стримає їх від небезпечної подорожі, яка може скінчитись поверненням у Францію.
Конкретних планів у цифрах щодо перших повернень офіційно не озвучували. З'являлась інформація, що може йтися про 50 людей на тиждень - що було би неспівмірно мало з середнім показником прибуттів до Британії 800 осіб на тиждень.
2025 рік може стати для Великої Британії рекордним за кількістю мігрантів, які прибули до її берегів з Франції через Ла-Манш. На цей час цифра вже на 49% вища, ніж за аналогічний період 2024 року.
Також у Британії пригрозили кримінальною відповідальністю за рекламу нелегальної міграції в соцмережах.
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