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Генсек ООН оголосив про скорочення бюджету на $700 млн через зменшення підтримки США - ЗМІ
09:47 05.08.2025 |
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив про плани скоротити витрати організації більш ніж на $700 млн, що передбачає зменшення бюджету на 20% та скорочення близько 3000 робочих місць, повідомляє агентство Bloomberg.
Адміністрація президента США Дональда Трампа вже призупинила фінансування деяких структур ООН, зокрема Агентства з допомоги палестинським біженцям, Ради з прав людини та ЮНЕСКО.
"Ми не будемо брати участь в організаціях, які проводять політику, що заважає Сполученим Штатам", - заявив журналістам заступник речника Державного департаменту США Томмі Піготт.
Очікується, що Гутерріш презентує деталі реформи в бюджеті, який буде оприлюднений у вересні. План передбачає реструктуризацію низки програм, а також оптимізацію витрат системи ООН загалом - до $20 млрд менше, ніж на піку у 2023 році.
Реформа викликала критику як серед союзників Трампа, так і всередині самої ООН. Співробітники організації в Женеві ухвалили резолюцію про недовіру Генсеку та його плану дій.
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