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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
В Аргентини бракує коштів на підвищення пенсій: Мілей ветував закон
09:43 05.08.2025 |
Президент Аргентини Хав'єр Мілей наклав вето на підвищення пенсій та законопроєкт, що посилює захист осіб з інвалідністю, які були ухвалені законодавцями в липні.
Про це повідомляє агентство Reuters.
За словами президента Аргентини, ці рішення ставлять під загрозу фіскальну стабільність.
Рішення накласти вето на законопроєкти було анонсоване Мілеєм ще місяць тому, хоча Конгрес, де у президента-лібертаріанця немає більшості, може скасувати це вето.
Вето було накладено менш ніж за три місяці до парламентських виборів в Аргентині, які вважаються індикатором підтримки уряду Мілея, котрий зміг знизити тризначну річну інфляцію, але його політика жорсткої економії мала соціальний вплив.
Після публікації указу з вето пресслужба президента Аргентини заявила, що законопроєкти були ухвалені Конгресом безвідповідально, без визначення джерел фінансування.
"Президент вважає за краще говорити неприємну правду, аніж повторювати комфортні брехні: грошей немає", - йдеться в заяві.
Щомісячний рівень інфляції в Аргентині впав нижче 2% уперше за п'ять років - це перемога для лібертаріанського президента Хав'єра Мілея в його боротьбі з хронічним зростанням цін у країні.
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