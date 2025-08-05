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АНАЛІТИКА

В Аргентини бракує коштів на підвищення пенсій: Мілей ветував закон

 

Президент Аргентини Хав'єр Мілей наклав вето на підвищення пенсій та законопроєкт, що посилює захист осіб з інвалідністю, які були ухвалені законодавцями в липні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами президента Аргентини, ці рішення ставлять під загрозу фіскальну стабільність.

Рішення накласти вето на законопроєкти було анонсоване Мілеєм ще місяць тому, хоча Конгрес, де у президента-лібертаріанця немає більшості, може скасувати це вето.

Вето було накладено менш ніж за три місяці до парламентських виборів в Аргентині, які вважаються індикатором підтримки уряду Мілея, котрий зміг знизити тризначну річну інфляцію, але його політика жорсткої економії мала соціальний вплив.

Після публікації указу з вето пресслужба президента Аргентини заявила, що законопроєкти були ухвалені Конгресом безвідповідально, без визначення джерел фінансування.

"Президент вважає за краще говорити неприємну правду, аніж повторювати комфортні брехні: грошей немає", - йдеться в заяві.

Щомісячний рівень інфляції в Аргентині впав нижче 2% уперше за п'ять років - це перемога для лібертаріанського президента Хав'єра Мілея в його боротьбі з хронічним зростанням цін у країні.

За матеріалами: Економічна правда
 

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