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Держдеп планує ввести застави до $15 тисяч за візу в США - кого стосується
09:24 05.08.2025 |
Державний департамент США виступив із пропозицією стягувати з окремих категорій заявників на ділові та туристичні візи заставу до 15 тисяч доларів, що може зробити цей процес недоступним для багатьох людей.
Про це повідомляє АР із посиланням на Федеральний реєстр США.
«Ця пропозиція з'явилася на тлі посилення вимог адміністрації Трампа до заявників на візи», - зазначається у повідомленні.
Застава під час розгляду документів на візу може стягуватися із заявників тих країн, громадяни яких часто порушують дозвільний режим та не повертаються вчасно зі Сполучених Штатів. Крім того, це стосуватиметься країн, де існує недостатня внутрішня безпека документів.
Причому розмір застави може становити 5 тисяч, 10 тисяч або 15 тисяч доларів США.
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