Чинна генпрокурорка США Пем Бонді доручила Мін'юсту розпочати слухання за участю великого журі, пов'язаного зі звинуваченнями на адресу членів адміністрації Барака Обами щодо їхніх висновків про вплив Росії на вибори 2016 року.

Про це повідомив у понеділок високопоставлений чиновник Білого дому, передає Укрінформ із посиланням на NBC News.

«Посадовець заявив, що лист за підписом Бонді доручає федеральному прокурору, чиє ім'я не розкривається, розпочати процес представлення доказів великому журі присяжних для потенційного висунення федеральних обвинувальних актів»,- йдеться в повідомленні.

Водночас, у листі не зазначається графік засідань великого журі, і які готуються звинувачення на адресу адміністрації Обами.

Як повідомлялося, директорка Офісу Національної розвідки США Тулсі Габбард, призначена президентом Трампом, наприкінці липня виступила із заявою в Білому домі. Вона звинуватила адміністрацію Барака Обами в тому, що вона, мовляв, поширювала «вигаданий наратив» про те, що Росія втручалася в вибори 2016 року.

Законодавці-демократи звинуватили адміністрацію Трампа у спробі відвернути увагу від справи Джеффрі Епштейна. Консервативні ЗМІ та впливові особи розкритикували те, як Трамп, Бонді та директор ФБР Кеш Пател вели справу, і вимагали оприлюднення додаткових документів та інформації.

Двопартійне розслідування на рівні Комітету Сенату з питань розвідки, проведене в 2020 році, суперечить ідеї про будь-яку змову в адміністрації Обами проти Трампа. Ба більше, законодавці знайшли вагомі докази втручання Росії у вибори 2016 року. Тодішній сенатор Марко Рубіо, республіканець від Флориди, який на той час виконував обов'язки голови комітету, підписав звіт.

