Фінансові новини
- |
- 05.08.25
- |
- 13:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рязанський НПЗ скоротив переробні потужності удвічі після атаки БпЛА – ЗМІ
09:17 05.08.2025 |
Рязанський нафтопереробний завод, що належить нафтовій компанії "Роснефть", скоротив близько половини своїх переробних потужностей після атаки українських безпілотників, що сталася минулого тижня, заявили три джерела в галузі, повідомляє Reuters.
З 2 серпня на підприємстві зупинено дві установки первинної переробки нафти - КДУ-3 потужністю 8 600 тонн на добу та КДУ-4 потужністю 11 400 тонн на добу.
Наразі продовжує працювати лише установка КДУ-6 із добовою потужністю 23 200 тонн, що становить близько 48% від загальної переробної потужності заводу.
"Рязанський нафтопереробний завод, що належить нафтовій компанії ‘Роснефть', зупинив близько половини своїх переробних потужностей з 2 серпня після атаки українських безпілотників минулого тижня", - йдеться в повідомленні.
За даними галузевих джерел, минулого року Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн тонн нафти, виробивши 2,3 млн тонн автомобільних бензинів, 3,4 млн тонн дизельного палива, 4,2 млн тонн мазуту та 1,0 млн тонн авіаційного керосину.
Також з 2 серпня було зупинено Новокуйбишевський НПЗ "Роснефти", який постраждав від атак безпілотників.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція на дронах. Як Банкова впорається з новим ударом по іміджу
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди виділять €500 млн на американську зброю для України. Серед допомоги — ракети до Patriot
|Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергетичної митниці після розслідування «Схем»
|Депутата від «Слуга Народу» Кузнєцова, якому закидають корупцію на закупівлі дронів і РЕБ, взяли під варту
|Арахамія приходив у САП, коли там розслідували справу проти одеського бізнесмена Кауфмана, з яким його пов'язують - експрокурор САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Експрезидента Бразилії Болсонару відправили під домашній арешт
|Mitsubishi виграла тендер на постачання фрегатів для ВМС Австралії
|Трамп обвалює рупію. Валюта Індії на межі історичного мінімуму через мита
|Посол США при НАТО анонсував оголошення про зброю для України від інших країн
|Глава Мінфіну ФРН – проти пропозиції премʼєра Баварії скасувати соцвиплати українцям
|Опитування: більшість німців - за зростання оборонних витрат
Бізнес
|Великі технологічні компанії планують інвестувати $344 млрд у розвиток ШІ у 2025 році
|Armani та його підрозділ оштрафували в Італії на €,3,5 мільйона
|Випромінювання супутників Starlink впливає на астрономічні дослідження
|Штучний інтелект від Anthropic виявився найпопулярнішим серед бізнес-користувачів, обійшовши OpenAI
|Більшість iPhone для США тепер виготовляють в Індії
|Epic Games знову перемогла Google у суді — Android може кардинально змінитися
|OpenAI прибрала функцію, яка дозволяла знаходити діалоги користувачів з ChatGPT через Google