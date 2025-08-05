Рязанський НПЗ скоротив переробні потужності удвічі після атаки БпЛА – ЗМІ

Рязанський нафтопереробний завод, що належить нафтовій компанії "Роснефть", скоротив близько половини своїх переробних потужностей після атаки українських безпілотників, що сталася минулого тижня, заявили три джерела в галузі, повідомляє Reuters.

З 2 серпня на підприємстві зупинено дві установки первинної переробки нафти - КДУ-3 потужністю 8 600 тонн на добу та КДУ-4 потужністю 11 400 тонн на добу.

Наразі продовжує працювати лише установка КДУ-6 із добовою потужністю 23 200 тонн, що становить близько 48% від загальної переробної потужності заводу.

"Рязанський нафтопереробний завод, що належить нафтовій компанії ‘Роснефть', зупинив близько половини своїх переробних потужностей з 2 серпня після атаки українських безпілотників минулого тижня", - йдеться в повідомленні.

За даними галузевих джерел, минулого року Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн тонн нафти, виробивши 2,3 млн тонн автомобільних бензинів, 3,4 млн тонн дизельного палива, 4,2 млн тонн мазуту та 1,0 млн тонн авіаційного керосину.

Також з 2 серпня було зупинено Новокуйбишевський НПЗ "Роснефти", який постраждав від атак безпілотників.