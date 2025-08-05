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АНАЛІТИКА

Міністри фінансів США й Німеччини обговорили питання України

 

Міністр фінансів США Скотт Бессент, а також віцеканцлер, міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль обговорили під час зустрічі в понеділок питання подальшої взаємодії, у тому числі в контексті досягнення миру в Україні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні американського казначейства, поширеного за результатами переговорів, передає Укрінформ.

«Міністр Бессент вкотре наголосив, що мир в Україні залишається головним пріоритетом для адміністрації Трампа, і закликав міністра Клінгбайля продовжувати міцну співпрацю у сфері безпеки між Сполученими Штатами й Німеччиною»,- зауважили в американському відомстві.

Сторони також обговорили «історичну торговельну угоду» між США і Європейським Союзом. Причому, американський міністр подякував німецькому колезі за зусилля щодо міжнародних податкових питань.
 

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