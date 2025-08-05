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ЄС призупинив на шість місяців запровадження митних контрзаходів щодо США
08:58 05.08.2025 |
Європейський Союз у понеділок оголосив про відтермінування на шість місяців запровадження відповідних мит на товари зі США, щоб дати сторонам час на реалізацію торговельної угоди, укладеної наприкінці липня, повідомляє CBS News.
Зазначається, що ці мита мали набути чинності 7 серпня, однак тепер їх запровадження відкладається щонайменше до березня.
27 липня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Дональд Трамп досягли угоди, яка передбачає запровадження 15% тарифу на більшість товарів з ЄС. Попри те, що угода наразі не охоплює автомобільні деталі, вино та міцні спиртні напої, на чому наполягає Брюссель, вона має на меті стабілізувати ціни.
"Ця політична угода відновлює стабільність і передбачуваність для громадян і бізнесу по обидва боки Атлантики", - зазначив представник Європейської комісії з торгівлі Олоф Гілл у заяві CBS News.
У Єврокомісії також підкреслили, що працюють зі США над остаточним формулюванням спільної заяви щодо умов домовленостей.
"Маючи на увазі ці цілі, Комісія вживе необхідних заходів для призупинення на 6 місяців контрзаходів ЄС проти США, які повинні були набути чинності 7 серпня", - додав речник.
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