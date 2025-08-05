Посол США при НАТО: санкції проти покупців нафти з РФ – очевидний крок

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що запровадження вторинних санкцій проти країн, що купують російську нафту, є "очевидним кроком" на шляху до припинення розв'язаної РФ війни проти України.

Про це Вітакер сказав в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Він припустив, що подібні санкції можуть стати болючими і для самої РФ.

"Вторинні санкції та тарифи проти тих, хто оплачує цю війну - таких країн, як Китай, Індія та Бразилія, - що купують нафту, видобуту Росією, є очевидним наступним кроком, щоб спробувати покласти край цій війні", - зазначив Вітакер.

За його словами, такі санкції можуть завдати Росії удару "у найболючіше місце".

"А саме по їхньому основному джерелу доходів, яким є продаж нафти цим країнам", - додав Вітакер.

Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував ввести вторинні мита на покупців російської нафти.

Зокрема, 4 серпня він оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою.

Він також усе відвертіше висловлює розчарування діями Путіна та Росії.