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Посол США при НАТО: санкції проти покупців нафти з РФ – очевидний крок
08:55 05.08.2025 |
Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що запровадження вторинних санкцій проти країн, що купують російську нафту, є "очевидним кроком" на шляху до припинення розв'язаної РФ війни проти України.
Про це Вітакер сказав в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
Він припустив, що подібні санкції можуть стати болючими і для самої РФ.
"Вторинні санкції та тарифи проти тих, хто оплачує цю війну - таких країн, як Китай, Індія та Бразилія, - що купують нафту, видобуту Росією, є очевидним наступним кроком, щоб спробувати покласти край цій війні", - зазначив Вітакер.
За його словами, такі санкції можуть завдати Росії удару "у найболючіше місце".
"А саме по їхньому основному джерелу доходів, яким є продаж нафти цим країнам", - додав Вітакер.
Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував ввести вторинні мита на покупців російської нафти.
Зокрема, 4 серпня він оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою.
Він також усе відвертіше висловлює розчарування діями Путіна та Росії.
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