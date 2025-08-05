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Індія вважає критику імпорту нафти з РФ «необґрунтованою»
08:51 05.08.2025 |
Індія вважає критику західних країн через імпорт російської нафти невиправданою та необґрунтованою. Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ країни від понеділка, 4 серпня.
"Фактично Індія почала імпортувати з Росії, оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після спалаху конфлікту (початку повномасштабної війни в Україні. - Ред.). Сполучені Штати на той час активно заохочували такий імпорт Індією для зміцнення стабільності світових енергетичних ринків", - йдеться у повідомленні.
В МЗС країни заявили, що цей імпорт призначений для того, щоб у індійського споживача були передбачувані та доступні ціни на енергоносії.
Країни, які критикують Індію, самі торгують з Росією - МЗС
"На відміну від нашого випадку, така торгівля навіть не є життєво важливою національною потребою", - продовжили в індійському відомстві.
У заяві згадується, що у 2024 році Європейський Союз мав двосторонній обсяг торгівлі товарами з Росією на суму 67,5 мільярда євро. А у 2023 році обсяг торгівлі послугами оцінювався в 17,2 мільярда євро.
"Це значно більше, ніж загальний обсяг торгівлі Індії з Росією того року або пізніше. Європейський імпорт ЗПГ у 2024 році фактично досяг рекордних 16,5 млн тонн, перевищивши останній рекорд у 15,21 млн тонн у 2022 році", - додали у МЗС.
США, пише відомство, продовжують імпортувати з Росії гексафторид урану, паладій, добрива і хімікати.
"У зв'язку з цим, напади на Індію є невиправданими та необґрунтованими. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки", - підсумовується у заяві.
Раніше США анонсували мита на індійські товари в розмірі 25 відсотків, а також "штраф" через купівлю Індією значної кількості зброї та енергоносіїв у Росії. 4 серпня президент США Дональд Трамп обіцяв суттєво підвищити тарифи для Індії, оскільки вона продовжує купувати російську нафту.
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