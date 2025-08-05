Трамп суттєво підвищить мита для Індії за підтримку війни РФ

Президент США Дональд Трамп обіцяє підвищити тарифи для Індії, оскільки вона продовжує купувати російську нафту. Про це йдеться у його дописі в соціальній мережі Truth Social у понеділок, 4 серпня.

"Індія не лише купує величезну кількість російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку з великим прибутком. Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від рук російської воєнної машини. Через це я суттєво підвищу тарифи, які Індія сплачує США. Дякую за вашу увагу до цього питання", - написав Трамп.

США звинуватили Індію у фінансуванні війни Росії проти України

Напередодні, 3 серпня, Білий дім фактично звинуватив Індію у фінансуванні війни Росії проти України за рахунок купівлі нафти у Москви.

"Він (Трамп. - Ред.) ясно дав зрозуміти, що неприйнятно, щоб Індія продовжувала фінансувати цю війну, купуючи нафту в Росії", - заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News заступник голови адміністрації Білого дому Стівен Міллер.

Він додав, що Індія практично зрівнялася з Китаєм за обсягами закупівель російської нафти. "Це вражає", - зазначив Міллер.

Влада Індії поки не коментувала ці звинувачення.

Індія продовжить купувати нафту у Росії - ЗМІ

Минулого тижня президент США анонсував мита на індійські товари в розмірі 25 відсотків, а також "штраф" через купівлю Індією значної кількості зброї та енергоносіїв у Росії.

На тлі цих погроз у ЗМІ з'явилися повідомлення, що державні нафтопереробні заводи Індії припинили закупівлі російської нафти. Агенція Reuters писала, що НПЗ шукають альтернативу - переважно з Близького Сходу та країн Західної Африки.

Проте 2 серпня видання The New York Times з посиланням на джерела повідомило, що Індія продовжить купувати дешеву російську нафту попри заяви Трампа. Співрозмовник видання каже, що уряд не давав нафтовим компаніям жодних вказівок щодо скорочення обсягів імпорту з РФ.