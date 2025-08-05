Панама припинила реєстрацію танкерів старше 15 років для боротьби з «тіньовим флотом»

Панама з 1 серпня відмовилася від реєстрації під своїм прапором танкерів віком від 15 років, щоб мінімізувати ризик затримань та запобігти заходу суден із так званого "тіньового флоту". Про це повідомило Управління з морського права Панами (AMP).

Після оновлення політики суднового реєстру країна закриває доступ до старих танкерів і запроваджує суворіші процедури перевірки, щоб уникнути санкційного тиску з боку США.

Рішення ґрунтується на аналізі даних, отриманих у результаті перевірок та затримань суден під національним прапором.

Головне управління торговельного флоту Панами виявило, що 71% затримань флоту в період з 2023 року по першу половину 2025 року припадало на суховантажні судна для перевезення генеральних вантажів і нафтові танкери старше 15 років.

У документі регулятора наголошується, що тепер Панама надаватиме перевагу не кількості, а якості флоту, який зобов'язаний відповідати найсуворішим міжнародним правилам. Додаткові перевірки будуть проводити що три місяці.