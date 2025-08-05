Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Панама припинила реєстрацію танкерів старше 15 років для боротьби з «тіньовим флотом»

 

Панама з 1 серпня відмовилася від реєстрації під своїм прапором танкерів віком від 15 років, щоб мінімізувати ризик затримань та запобігти заходу суден із так званого "тіньового флоту". Про це повідомило Управління з морського права Панами (AMP).

Після оновлення політики суднового реєстру країна закриває доступ до старих танкерів і запроваджує суворіші процедури перевірки, щоб уникнути санкційного тиску з боку США.

Рішення ґрунтується на аналізі даних, отриманих у результаті перевірок та затримань суден під національним прапором.

Головне управління торговельного флоту Панами виявило, що 71% затримань флоту в період з 2023 року по першу половину 2025 року припадало на суховантажні судна для перевезення генеральних вантажів і нафтові танкери старше 15 років.

У документі регулятора наголошується, що тепер Панама надаватиме перевагу не кількості, а якості флоту, який зобов'язаний відповідати найсуворішим міжнародним правилам. Додаткові перевірки будуть проводити що три місяці.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Панама
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7901
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,3470
  0,7022
 1,47

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,04 0,09 41,9577  0,06 0,14
EUR 47,8565  0,42 0,88 48,6804  0,52 1,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7850  0,01 0,02 41,8050  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес