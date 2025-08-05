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Угорщина вперше імпортувала казахстанську нафту морським шляхом через Хорватію
17:50 04.08.2025 |
Казахстанська національна нафтогазова компанія "КазМунайГаз" (КМГ) здійснила перше постачання нафти до Угорщини морським маршрутом через хорватський порт. Про це вона повідомила на своєму сайті 4 серпня.
Партія казахстанської нафти обсягом 85 000 тонн була доставлена на Дунайський нафтопереробний завод в місті Сазхаломбатта в межах стратегічного партнерства з угорською MOL Group.
Транспортування здійснювалося у два етапи: спочатку казахстанський танкер "Алатау" компанії "Казмортрансфлот" доставив нафту морем з російського порту Новоросійськ до хорватського порту Омишаль. Звідти вантаж вирушив до кінцевого пункту призначення Адріатичним нафтопроводом, яким управляє хорватська компанія Janaf.
За результатами переговорів представників трьох компаній у Хорватії була підписана рамкова угода між КазМунайГазом та MOL Group щодо майбутніх постачань казахстанської нафти.
Цей крок дозволяє Казахстану значно розширити географію експорту нафти на ринки Європейського Союзу, а Угорщині - диверсифікувати імпорт.
Пропускна спроможність трубопроводу з Хорватії становить 14,4-16,4 млн тонн на рік і перевищує потребу в нафті не лише Угорщини, але й сусідньої з неї Словаччини (11,1-11,2 млн тонн). Обидва нафтопереробні заводи в цих країнах технічно здатні переробляти неросійську сиру нафту, що було доведено у 2019 році, коли в нафтопровід "Дружба" потрапила забруднена російська нафта.
Попри наявність альтернативи, у 2024 році залежність Угорщини від російської сировини зросла до 86% (порівняно з 61% до повномасштабного вторгнення), а Словаччина залишається залежною на рівні майже 100%.
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