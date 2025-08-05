Фінансові новини
- |
- 05.08.25
- |
- 01:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Криза посилюється: «Російська залізниця» змушує працівників брати неоплачувані відпустки, щоб уникнути звільнень
17:04 04.08.2025 |
"Російська залізниця" (РЖД) домовилися з профспілкою про запровадження двох неоплачуваних вихідних на місяць для менеджерів центрального апарату та магістральних управлінь (Московської, Жовтневої, Північної тощо).
Компанія називає такий крок "альтернативою масовим звільненням" на тлі різкого падіння вантажопотоку, повідомляє The Moscow Times.
Зокрема, за січень-липень 2025 року обсяг перевезень у мережі РЖД зменшився ще на 7,3%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, при цьому падіння зафіксовано майже за всіма видами вантажів:
* вугілля - на 3,6%;
* нафта й нафтопродукти - на 4,7%;
* цемент - на 14,1%;
* будівельні вантажі - на 17%;
* зерно - на рекордні 35,6%.
Стагнація залізничних перевезень перевезень у Росії розпочалась з початком вторгнення в Україну, коли відбулось падіння вантажоперевезень на 3,9% у 2022 році, далі на 0,2% у 2023-му та на 4,1% у 2024-му - це найгірший показник за 15 років.
Фінансові показники РЖД також погіршуються: чистий прибуток за перше півріччя впав - у 22,6 раза до 2,7 млрд руб. (за російськими стандартами бухобліку). Через провал доходів корпорація скоротила інвестиційну програму майже на 40%: з 1,3 трлн руб до 890 млрд руб. і згодом урізала ще 32,5 млрд руб. Під скорочення потрапили проєкти розширення БАМу та Транссибу, а також закупівлі локомотивів і модернізація колій.
Новий фінплан передбачає, що у 2025 році виторг компанії складе 2,7 трлн руб проти запланованих 2,8 трлн руб, а вантажообіг впаде на 3% (-36,7 млн тонн).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція на дронах. Як Банкова впорається з новим ударом по іміджу
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди виділять €500 млн на американську зброю для України. Серед допомоги — ракети до Patriot
|Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергетичної митниці після розслідування «Схем»
|Депутата від «Слуга Народу» Кузнєцова, якому закидають корупцію на закупівлі дронів і РЕБ, взяли під варту
|Арахамія приходив у САП, коли там розслідували справу проти одеського бізнесмена Кауфмана, з яким його пов'язують - експрокурор САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Нідерланди виділять €500 млн на американську зброю для України. Серед допомоги — ракети до Patriot
|Сибіга обговорив із міністром економіки Японії поглиблення співпраці між країнами
|Панама припинила реєстрацію танкерів старше 15 років для боротьби з «тіньовим флотом»
|У Японії відбувся форум з економічної відбудови України: підписано 29 домовленостей
|Наслідки санкцій і ударів по НПЗ: Ціни на бензин на російській біржі знову побили історичний рекорд
|Угорщина вперше імпортувала казахстанську нафту морським шляхом через Хорватію
Бізнес
|Випромінювання супутників Starlink впливає на астрономічні дослідження
|Штучний інтелект від Anthropic виявився найпопулярнішим серед бізнес-користувачів, обійшовши OpenAI
|Більшість iPhone для США тепер виготовляють в Індії
|Epic Games знову перемогла Google у суді — Android може кардинально змінитися
|OpenAI прибрала функцію, яка дозволяла знаходити діалоги користувачів з ChatGPT через Google
|Пошук Google AI Mode стає розумнішим — підтримка PDF, зображень та відео на підході
|Новий ЦОД ШІ у Вайомінгу споживатиме у 5 разів більше енергії, ніж все населення штату