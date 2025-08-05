Криза посилюється: «Російська залізниця» змушує працівників брати неоплачувані відпустки, щоб уникнути звільнень

"Російська залізниця" (РЖД) домовилися з профспілкою про запровадження двох неоплачуваних вихідних на місяць для менеджерів центрального апарату та магістральних управлінь (Московської, Жовтневої, Північної тощо).

Компанія називає такий крок "альтернативою масовим звільненням" на тлі різкого падіння вантажопотоку, повідомляє The Moscow Times.

Зокрема, за січень-липень 2025 року обсяг перевезень у мережі РЖД зменшився ще на 7,3%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, при цьому падіння зафіксовано майже за всіма видами вантажів:

* вугілля - на 3,6%;

* нафта й нафтопродукти - на 4,7%;

* цемент - на 14,1%;

* будівельні вантажі - на 17%;

* зерно - на рекордні 35,6%.

Стагнація залізничних перевезень перевезень у Росії розпочалась з початком вторгнення в Україну, коли відбулось падіння вантажоперевезень на 3,9% у 2022 році, далі на 0,2% у 2023-му та на 4,1% у 2024-му - це найгірший показник за 15 років.

Фінансові показники РЖД також погіршуються: чистий прибуток за перше півріччя впав - у 22,6 раза до 2,7 млрд руб. (за російськими стандартами бухобліку). Через провал доходів корпорація скоротила інвестиційну програму майже на 40%: з 1,3 трлн руб до 890 млрд руб. і згодом урізала ще 32,5 млрд руб. Під скорочення потрапили проєкти розширення БАМу та Транссибу, а також закупівлі локомотивів і модернізація колій.

Новий фінплан передбачає, що у 2025 році виторг компанії складе 2,7 трлн руб проти запланованих 2,8 трлн руб, а вантажообіг впаде на 3% (-36,7 млн тонн).