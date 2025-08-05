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АНАЛІТИКА

Пекін обмежує критичні ресурси для оборонних компаній США та ЄС

 

Китай блокує експорт критичних мінералів до країн Заходу, що затримує виробництво озброєнь у США та підвищує його вартість.

Про це пише The Wall Street Journal.

У відповідь на загострення торгівельної війни з Вашингтоном, Пекін запровадив обмеження на постачання рідкісноземельних металів для оборонних потреб. Китай є домінуючим постачальником таких мінералів, контролюючи близько 90% світового ринку.

Виробники дронів, інфрачервоних сенсорів, систем нічного бачення та мікроелектроніки вже зіткнулися з перебоями. Одна з американських компаній заявила, що вартість самарію зросла у 60 разів, що істотно впливає на собівартість продукції.

Китайські постачальники почали вимагати у клієнтів повні технічні описи товарів і фото виробничих ліній. У низці випадків експорт мінералів для оборонної галузі було заблоковано або відкладено.

Пентагон зобов'язав постачальників відмовитися від китайських рідкісноземельних магнітів до 2027 року. Тим часом оборонні компанії накопичують запаси і шукають нові джерела, зокрема інвестуючи у стартапи в США.

У квітні китайська митниця затримала вантаж сурми, призначений для американського заводу в Мексиці. Вантаж було звільнено лише після умовного повернення до Австралії.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай, США, ЄС
 

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