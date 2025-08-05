Китай відмовився зупинити закупівлю російської нафти на вимогу США

Після дводенних торговельних переговорів у Стокгольмі МЗС Китаю публічно відкинуло вимогу США припинити імпорт нафти з Ірану та Росії, пригрозивши захищати "суверенітет, безпеку та інтереси розвитку".

Заява з'явилася на тлі попередження адміністрації Дональда Трампа, що у разі відмови Пекіна Вашингтон застосує 100% мито на китайські товари, повідомляє The Associated Press.

У той час як сторони декларують прогрес у врегулюванні тарифного конфлікту та сподіваються уникнути нової ескалації, енергетичне питання залишається головною перешкодою оскільки для Китаю доступ до іранської й російської сировини є ключовим елементом енергетичної безпеки, коли для США - важіль тиску на Тегеран і Москву.

Пекін дає зрозуміти, що готовий до компромісів у тарифах і технологіях, але не поступатиметься у сфері стратегічних енергоносіїв.