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Китай відмовився зупинити закупівлю російської нафти на вимогу США
14:38 04.08.2025 |
Після дводенних торговельних переговорів у Стокгольмі МЗС Китаю публічно відкинуло вимогу США припинити імпорт нафти з Ірану та Росії, пригрозивши захищати "суверенітет, безпеку та інтереси розвитку".
Заява з'явилася на тлі попередження адміністрації Дональда Трампа, що у разі відмови Пекіна Вашингтон застосує 100% мито на китайські товари, повідомляє The Associated Press.
У той час як сторони декларують прогрес у врегулюванні тарифного конфлікту та сподіваються уникнути нової ескалації, енергетичне питання залишається головною перешкодою оскільки для Китаю доступ до іранської й російської сировини є ключовим елементом енергетичної безпеки, коли для США - важіль тиску на Тегеран і Москву.
Пекін дає зрозуміти, що готовий до компромісів у тарифах і технологіях, але не поступатиметься у сфері стратегічних енергоносіїв.
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