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АНАЛІТИКА

«Росатом» просить бюджетної підтримки через дорогі кредити

 

У Росії продовжує зростати черга з держкорпорацій та галузей, які звертаються за допомогою до держави через погіршення ситуації в економіці. Так, слідом за вугільними компаніями, оператором залізниць РЖД, "Газпромом", металургами та лісовою галуззю про підтримку за рахунок бюджету попросив "Росатом", який керує 11 атомними електростанціями в Росії, що забезпечують п'яту частину всієї електроенергії в країні.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, "Росатому" знадобиться допомога в частині вартості коштів, що залучаються на розвиток проєктів.

Глава "Росатому" Алексєй Лихачов уточнив, що компанія розраховує на субсидування відсоткових ставок за кредитами або "надання особливих ресурсів, особливої вартості".

Раніше аналітики зазначали, що різке підвищення вартості кредитів за ключовою ставкою Центробанку РФ поставило на межу кризи компанії, на які припадає майже п'ята частина всього обороту в економіці.

Аналіз Центробанку Росії показав, що із 78 найбільших компаній 13 не заробляють навіть на сплату відсотків.

На початку цього року російська влада перезапустила роботу спецкомісії зі стійкості економіки, яка була створена у 2020 році - під час пандемії коронавірусу та економічної кризи.

У липні повідомлялося, що російський уряд розглядає можливість зменшення податкового навантаження для "Газпрому", який зіткнувся з обвальним падінням експорту, збитками та був змушений розпродувати майно та звільняти персонал.

Згодом стало відомо, що Мінфін Росії попередньо оцінює суму підтримки вугільної галузі, що перебуває в кризі, в 63 млрд руб. ($802,58 млн) за рахунок податкових відстрочок до кінця листопада.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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