Фінансові новини
- |
- 05.08.25
- |
- 01:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща - лідер НАТО за оборонними витратами: до 2030 року матиме найбільше танків у Європі
14:11 04.08.2025 |
Польща уклала контракт із Південною Кореєю на закупівлю 180 танків K2. Таким чином країна матиме понад 1100 танків - більше, ніж у Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії разом узяті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Як пише видання, сума контракту становить понад 6 мільярдів. Угода є останнім етапом військової експансії Польщі, що зумовлено війною в Україні та кризою на білоруському кордоні, яка триває з 2021 року.
Варто зауважитИ, що наразі Польща виділяє на оборону 4,7% свого ВВП, що є найвищим показником серед усіх країн НАТО в відносному вираженні.
"Це велика угода для безпеки нашої батьківщини, для нашої оборонної промисловості. Ця угода розпочинає процес відновлення виробництва танків у нашій країні", - написав віцепрем'єр-міністр і глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш в X.
Після завершення загальна кількість танків у Польщі сягне 1100 одиниць. При цьому у Німеччини, Італії, Великої Британії та Франції разом узятих наразі є 950 танків. Лише дві країни НАТО - Туреччина та Греція - матимуть більше танків, ніж Польща, після завершення угоди.
Туреччина наразі має 2 238 танків, а Греція - 1344.
"Закупівля Польщею танків у Південної Кореї почалася 2022 року, і тодішній міністр оборони Маріуш Блащак назвав це "безпрограшною ситуацією" для обох країн", - йдеться у матеріалі.
Раніше Польща вже закуповувала в Південної Кореї реактивні системи залпового вогню K239 Chunmoo, легкі штурмовики FA-50 та самохідні гаубиці K9, повідомляє Euronews.
Крім того, країна придбала в США танки Abrams, ударні гелікоптери Apache, установки HIMARS і системи протиракетної оборони Patriot. Під час свого першого офіційного візиту міністр оборони США Піт Хегсет назвав Польщу "зразковим союзником НАТО".
Окрім 180 танків, новий контракт також передбачає постачання 81 допоміжної машини, навчання персоналу, програму технічного обслуговування та ремонту, а також передачу технологій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція на дронах. Як Банкова впорається з новим ударом по іміджу
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди виділять €500 млн на американську зброю для України. Серед допомоги — ракети до Patriot
|Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергетичної митниці після розслідування «Схем»
|Депутата від «Слуга Народу» Кузнєцова, якому закидають корупцію на закупівлі дронів і РЕБ, взяли під варту
|Арахамія приходив у САП, коли там розслідували справу проти одеського бізнесмена Кауфмана, з яким його пов'язують - експрокурор САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Нідерланди виділять €500 млн на американську зброю для України. Серед допомоги — ракети до Patriot
|Сибіга обговорив із міністром економіки Японії поглиблення співпраці між країнами
|Панама припинила реєстрацію танкерів старше 15 років для боротьби з «тіньовим флотом»
|У Японії відбувся форум з економічної відбудови України: підписано 29 домовленостей
|Наслідки санкцій і ударів по НПЗ: Ціни на бензин на російській біржі знову побили історичний рекорд
|Угорщина вперше імпортувала казахстанську нафту морським шляхом через Хорватію
Бізнес
|Випромінювання супутників Starlink впливає на астрономічні дослідження
|Штучний інтелект від Anthropic виявився найпопулярнішим серед бізнес-користувачів, обійшовши OpenAI
|Більшість iPhone для США тепер виготовляють в Індії
|Epic Games знову перемогла Google у суді — Android може кардинально змінитися
|OpenAI прибрала функцію, яка дозволяла знаходити діалоги користувачів з ChatGPT через Google
|Пошук Google AI Mode стає розумнішим — підтримка PDF, зображень та відео на підході
|Новий ЦОД ШІ у Вайомінгу споживатиме у 5 разів більше енергії, ніж все населення штату