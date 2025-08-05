Українці отримали у ФРН €6,3 млрд соцвиплат у 2024 році

Понад 700 тисяч українських біженців отримали у Німеччині 6,3 мільярда євро громадянської допомоги "бюргергельд" (від нім. Bürgergeld - гроші для громадян) у 2024 році, пише агенція epd з посиланням на дані міністерства соціальної політики ФРН.

Загалом у 2024 році у Німеччині було виплачено 46,9 мільярда євро соціальної допомоги. У 2023 році ці виплати становили близько 42,6 мільярда євро. У середньому на кожного отримувача "бюргергельд" припадало 711 євро на місяць.

Соціальну допомогу отримували 5,5 мільйона людей, у тому числі діти та молодь. Майже чотири мільйони з них вважаються працездатними - тобто можуть працювати щонайменше три години на день.

Майже 2,9 мільйона отримувачів "бюргергельд" мали громадянство ФРН

Згідно з даними міністерства соціальної політики ФРН, майже 2,9 мільйона отримувачів допомоги мали німецьке громадянство. Їм виплатили 24,7 мільярда євро.

Ще приблизно 2,6 мільйона не мали паспорта ФРН, їм виплатили 22,2 мільярда євро. З них 700 тисяч - українські біженці, яким виплатили близько 6,3 мільярда євро.

Як зазначили у Кельнському інституті економічних досліджень (IW), у 2024 році у Німеччині вперше з 2010 року збільшилася кількість отримувачів професійної освіти та іноземців, які доповнювали свої доходи завдяки соціальній допомозі "бюргергельд".

Для іноземців це могло бути обґрунтовано тим, що зайнятість неповний робочий день потрібна їм для кращої інтеграції у ринок праці, зазначають дослідники.

Уряд ФРН скорочує витрати на "бюргергельд"

Cтавка допомоги "бюргергельд" для самотніх осіб наразі становить 563 євро на місяць. Допомога, крім цього, покриває оплату житла та внески з медичного страхування.

У проєкті бюджету Німеччини на 2026 рік на стандартні ставки виділено близько 28,1 мільярда євро порівняно з 29,6 мільярда євро цьогоріч. Причиною є очікуване пожвавлення ринку праці.

Як раніше повідомлялося, у 2024 році центри зайнятості в Німеччині зареєстрували 421 випадок "зловживання соціальними виплатами в груповій організованій формі" при отриманні "бюргергельд".