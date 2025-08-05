Reuters: найбільший НПЗ Індії купив 7 млн барелів нафти зі США, Канади та Близького Сходу

Найбільша нафтопереробна компанія Індії Indian Oil Corp (IOC) придбала 7 мільйонів барелів нафти з постачанням у вересні зі Сполучених Штатів, Канади та Близького Сходу. Про це повідомили в понеділок, 4 серпня, кілька джерел Reuters на ринку.

Двоє з джерел зазначили, що обсяги перевищують звичайні закупівлі, частково з метою заміни російської нафти. Ціни угод поки не розголошуються.

На тендері IOC придбала:

→ 4,5 млн барелів американської нафти (WTI Midland);

→ 500 000 барелів канадської Western Canadian Select (WCS);

→ 2 млн барелів нафти Das, що видобувається в Абу-Дабі.

Індія - третій за величиною імпортер нафти у світі та найбільший покупець російської нафти, що транспортується морем. Державні нафтопереробні компанії Індії - IOC, HPCL, BPCL і MRPL - минулого тижня не закуповували російську нафту. Проте пізніше Індія заперечила чутки про відмову від російської нафти. 30 липня Трамп оголосив про запровадження проти Індії мита розміром 25% "плюс штраф", якщо вона не припинить імпорт російської сирої нафти.

У вересні 2024 року міністр нафти й газу Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив, що поки російська нафта не під санкціями - Індія її купуватиме у зв'язку з низькою ціною. Він же в липні 2025 року запевнив, що Індія зможе прожити без російської нафти, якщо США запровадять вторинні санкції проти країн, які її купують. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк теж вважає, що Індія не триматиметься за російську нафту, якщо її купівля загрожуватиме вторинними санкціями.