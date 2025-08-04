Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп висуне кандидатів на посаду глави ФРС і керівника Бюро статистики найближчими днями

 

Президент США Дональд Трамп висуне свого кандидата на посаду наступного голови Федеральної резервної системи (ФРС) найближчими днями.

Як заявив Трамп журналістам у неділю, він також оголосить кандидата на посаду нового глави Бюро статистики міністерства праці США. У п'ятницю він звільнив його керівника Еріку МакЕнтарфер після виходу статданих, які показали різке ослаблення американського ринку праці.

Кількість робочих місць в економіці США в липні збільшилася на 73 тис., тоді як аналітики, опитані Trading Economics, у середньому прогнозували зростання на 110 тис. Водночас дані за два попередні місяці були суттєво переглянуті в бік зниження: у червні та травні кількість робочих місць зросла лише на 14 тис. і на 19 тис., а не на 147 тис. і 144 тис. відповідно, як було оголошено раніше.

Безробіття в США в липні підвищилося до 4,2% з червневих 4,1%.

Трамп обвинуватив МакЕнтарфер, призначену колишнім президентом Джо Байденом, у фальсифікації статистики щодо зайнятості. Однак жодних доказів на підтримку тверджень Трампа про маніпуляцію даними з боку Бюро статистики Мінпраці, яке також опікується даними за споживчими цінами і цінами виробників, не було представлено.

"Нам потрібні точні дані щодо зайнятості", - написав Трамп у соцмережі Truth Social, додавши, що Мачентарфер буде замінено кимось "набагато компетентнішим і кваліфікованішим".

Трамп постійно критикує нинішнього главу Федрезерву Джерома Павелла, вимагає від нього зниження базової процентної ставки. ФРС утримує ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних з грудня минулого року. Термін служби Павелла на посаді голови американського ЦБ закінчується в травні 2016 року.

Основними кандидатами на посаду наступного глави ФРС вважають радника Білого дому з економічних питань Кевіна Гассета, а також Кевіна Ворша, який обіймав цю посаду в адміністрації президента США Джорджа Буша і пізніше входив до ради керуючих ФРС. Серед інших претендентів на цю посаду також називають міністра фінансів США Скотта Бессента.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7644
  0,0512
 0,12
EUR
 1
 47,6448
  0,1043
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,04 0,09 41,9577  0,06 0,14
EUR 47,8565  0,42 0,88 48,6804  0,52 1,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7850  0,01 0,02 41,8050  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес