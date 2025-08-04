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АНАЛІТИКА

Санкції працюють: Банки ОАЕ почали масово блокувати рахунки російських компаній

 

Російський бізнес зіткнувся з новою хвилею проблем в Об'єднаних Арабських Еміратах, які після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України стали великим хабом для "паралельного імпорту" та фінансових зв'язків Росії із зовнішнім світом. Так, останніми місяцями банки ОАЕ запустили "зачистку" компаній з РФ, кількість яких у країні перевищила 4 тис., а також посилили контроль за платежами.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на юристів та консалтингові компанії.

За словами співрозмовників, від 20% до 30% російських компаній в ОАЕ зіткнулися з перевірками, обмеженнями операцій або прямим закриттям рахунків.

За словами джерел, рахунки закривають, навіть коли клієнт "не відповів на дзвінок з банку або не надіслав листа рівно у зазначений час". При цьому банки висувають жорсткі вимоги - інколи надати та завірити до 20 документів протягом доби.

В ОАЕ прагнуть виявляти клієнтів, діяльність яких слабко пов'язана із країною, або взагалі не має до неї відношення. Проблеми зазнає навіть "реальний" бізнес "із цілком легітимною діяльністю та цілком значущими за обсягом оборотами".

Крім того, кажуть юристи, банки стежать за дотриманням санкцій: рахунки закриваються не лише підсанкціонним компаніям, а й тим, хто працює з контрагентами, включеними до "чорних списків" США, Європейського Союзу та Великої Британії.

Минулого року в ОАЕ було зареєстровано ще 100 організацій з російською участю - у 2,5 раза більше, ніж 2023 року. Їхня загальна кількість у країні перевалила за 4 тис., хоча кожна сьома (14%) з раніше відкритих компаній припинила діяльність у країні.

Раніше повідомлялося, що російський бізнес зіткнувся з найсильнішою з часів пандемії кризою неплатежів.

Перед тим стало відомо, що російським імпортерам почали масово блокувати рахунки.

До того повідомлялося, що труднощі Росії в розрахунках у зовнішній торгівлі зростають, незважаючи на "винахідливість" російського бізнесу.

За минулий рік російські імпортери не змогли сплатити за поставки товарів на мільярди доларів, а експортери - повернути десятки мільярдів виручки за свою продукцію. Зовнішні зобов'язання Росії збільшилися на $8,6 млрд (після скорочення на $7,5 млрд у 2023 році).

У березні цьогоріч Російський союз промисловців та підприємців Росії попередив владу РФ про загрозу розвитку кризи неплатежів в економіці.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ОАЕ, Росія
 

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