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Reuters: Росії загрожує дефіцит бензину в серпні
08:46 04.08.2025 |
Заборона, запроваджена в понеділок на період до 31 серпня, спрямована на стабілізацію російського ринку нафтопродуктів.
Проте трейдери кажуть, що її, ймовірно, буде недостатньо для збалансування ринку, бо обсяги експорту бензину значно менші за внутрішнє споживання. Навіть якщо їх переспрямувати на місцевий ринок, це не задовольнить весь попит.
Співрозмовники агентства очікують, що російський режим змусить нафтові компанії збільшити продаж нафтопродуктів на внутрішньому ринку та відкласти заплановане технічне обслуговування НПЗ.
На відміну від попередніх років, у 2025 році російські мережі АЗС не змогли створити достатніх запасів палива на літо через високі відсоткові ставки, які зробили банківські кредити занадто дорогими, розповіли учасники ринку.
"Зараз виробництво бензину перебуває на нормальному для літа рівні. Продажі також відповідають очікуванням. Але приватним трейдерам бракує запасів", - сказав один зі співрозмовників.
Часті затримки рейсів у російських аеропортах також призвели до вищого споживання бензину, оскільки росіяни почали більше користуватися автомобілями для поїздок по Росії.
Дефіцит бензину, ймовірно, триватиме до вересня, вважають учасники ринку та галузеві експерти, хоча ціни можуть знизитися в жовтні, коли місцеві нафтопереробні заводи завершать ремонт, а попит знизиться з сезонних піків.
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